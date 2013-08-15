Ющенко: Кремль превратил конфеты в оружие

По мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, последние события засвидетельствовали, что настоящая цель России – окончательное лишение Украины государственной независимости, он призывает весь украинский политикум противостоять этой «беспрецедентной угрозе».

Об этом Ющенко заявил в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, торговая война, которую по существу начала Россия против Украины, является свидетельством достижения политических целей методами экономического шантажа. «Сам проект Таможенного союза в контексте этих событий проявляет свою настоящую сущность – это политический проект реанимирования российского имперского влияния, а не добровольная координация экономической политики ради взаимной выгоды суверенных государств», - считает Ющенко.

По теме: В Партии регионов украинских экспортеров призывают к выдержке

По его словам, украинский производитель стал заложником неудачных попыток российского руководства заблокировать движение Украины в Европейский Союз.

По его словам, «чем более реальной становится перспектива заключения Соглашения об ассоциации, тем более абсурдной становится внешняя политика России в отношении Украины. Выгоды экономического сотрудничества, которая регулируется не только нормами двусторонних соглашений, но и ВТО, к которой принадлежат обе страны, перечеркнута бредом о возобновлении политического диктата».

«Никогда речь не шла об одновременном участии в двух объединениях. Нам навязывают выбор: или Россия, или Европа», - добавил Президент.

По словам Ющенко, невосприятие европейской интеграции Украины со стороны России является свидетельством нецивилизованной политики, цели которой уже не могут удовлетворить прошлые уступки украинской власти в виде московских газовых или харьковских соглашений по безопасности.

«О частичной распродаже суверенитета больше не идет речь. Очевидно, цель такой политики России – окончательное лишение Украины государственной независимости, которая гарантирует наше право выбирать собственный внешнеполитический курс, наши возможности развивать украинскую национальную экономику, наше право ходить в свою церковь и уважать собственную тысячелетнюю историю. Такая цель Кремля должна восприниматься как беспрецедентная угроза, и ее преодоление должно немедленно объединить весь украинский политикум», - убежден Ющенко.

Президент призвал украинскую власть немедленно дать ответ в этой ситуации и провести переговоры на уровне государственного руководства.

«Правительство должно взять на себя ответственность и добиться снятия искусственных экономических барьеров, об установлении которых пока только провозглашали мелкие российские чиновники. Украинские конфеты, аграрная продукция, металлургия превратились в оружие политической войны не по воле государственного санитарного врача или офицера российской таможни. Вопрос стратегического внешнеполитического выбора Украины – это первый вопрос политического покоя высшего российского руководства. По политической целесообразности Кремль торгует газом и по таким же мотивам Кремль не покупает «Рошен», - заявил Ющенко.

Напомним, в Федерации работодателей Украины (ФРУ), которую возглавляет украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и которая представляет интересы 8,5 тыс. украинских предприятий разных секторов экономики, спрогнозировали, что такой простой продукции может достигать недель и даже месяцев. 14 августа ФРУ обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой способствовать скорейшему решению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года объема 8,5 млрд дол. Вероятность существенных потерь уже подтвердили крупнейшие украинские экспортеры – в частности, горно-металлургический холдинг «Метинвест».

В то же время пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко в комментарии УНИАН сообщил, что правительство Украины принимает меры по ликвидации проблем во взаимной торговле с РФ.

Глава правительства Николай Азаров призвал отечественные СМИ не спекулировать на теме якобы существующего конфликта между Украиной и Таможенным союзом.

Как сообщал УНИАН, официально Российская Федерация выражала претензии к кондитерским изделиям украинской корпорации Roshen, а также к ряду молочных предприятий – производителей и экспортеров сыра. Кроме того, в середине июля правительство РФ приняло решение не продолжать на текущее полугодие квоты на беспошлинные поставки украинских труб. Однако, по информации Федерации работодателей Украины, с 00.00 часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время.