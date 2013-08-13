Экс-председатель ЦИК Грузии баллотируется в президенты

Об этом сообщает во вторник тбилисская радиостанция "Пирвели радио" со ссылкой на друга Харатишвили, который пожелал остаться неназванным. Сам Харатишвили пока не делал каких-либо заявлений по этому поводу, а лишь анонсировал пресс-конференцию на 15 августа, передает РИА Новости.

По информации анонимного источника, на пресс-конференции, в ходе которой Харатишвили намерен рассказать о причинах своей отставки, он объявит о желании принять участие в президентских выборах, назначенных на 27 октября. При этом пока не уточняется, Харатишвили будет представлен от инициативной группы или какой-либо партии.

"Председатель ЦИК накануне (в понедельник) отправил в парламент заявление о приостановлении своих полномочий. Парламент должен рассмотреть его в течение 15 дней. Если за эти 15 дней законодательный орган не отреагирует, то Харатишвили автоматически будет отправлен в отставку", - пояснила агентству представитель пресс-службы грузинского ЦИК.

Зураб Харатишвили занимал пост председателя ЦИК с 2010 года. С 2008 по 2010 годы был членом попечительского совета Общественного вещателя Грузии. Ранее на протяжении девяти лет был исполнительным директором международной аудиторской компании KPMG.

Харатишвили - выпускник Тбилисского государственного университета. Он закончил механико-математический факультет (1992 год), а также факультет международно-экономических отношений (1996 год).