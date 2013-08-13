Венецианская комиссия торопит Украину с изменениями в закон о выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве во время круглого стола на тему “Обсуждение замечаний и рекомендаций Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианская комиссия) и ОБСЕ/БДИПЧ относительно внесения изменений в Конституцию Украины”, сказал член Венецианской комиссии Питер Пакзолай.

«Венецианская комиссия осознает, что времени немного и насколько важно принять изменения в избирательное законодательство. В ближайшее время, возможно, в ближайшие недели... Мы заинтересованы в том, чтобы наш диалог продолжался”, - сказал он и добавил, что заключение комиссии сформулировано достаточно четко.

Также Пакзолай заметил, что в соответствии с действующим законодательством, граждане Украины, которые имеют судимость, не могут баллотироваться на выборах. По его словам, соответствующая норма сейчас анализируется в Европе.

Относительно возможности баллотироваться гражданам, проживающим на территории Украины не меньше последних 5 лет, Пакзолай заметил, что в своем заключении Венецианская комиссия назвала такое требование “несколько чрезмерным”.

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Также он отметил, что вопрос предоставления возможности иностранцам принимать участие в проведении предвыборной агитации является предметом дискуссии и диалога Венецианской комиссии с украинскими органами власти.

Кроме того, относительно отмены двойной юрисдикции судов и избирательных комиссий по рассмотрению избирательных споров и других вопросов, как сообщил Пакзолай, Венецианская комиссия подготовила детальную сравнительную таблицу.

По его словам, «двойная юрисдикция достаточно запутана», поэтому рекомендуется избавиться такой системы.

«Современная система достаточно запутана, и ее предстоит упростить», - сказал Пакзолай.