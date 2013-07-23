Минагрополитики взялось за повышение цен на зерно

Так, в Украине проверят обоснованность стоимости услуг элеваторов и припортовой перевалки.

Об этом шла речь сегодня на встрече первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ивана Бисюка с представителями зерноторговых компаний и профильных организаций, сообщает РБК-Украина.

«Нужно скоординировать действия Министерства и зернотрейдеров. Ведь мы все очень заинтересованы, чтобы производитель зерна получил достойную плату за него. Для этого необходимо активизировать экспорт, чтобы максимально разгрузить элеваторы», – подчеркнул первый заместитель министра.

Также Иван Бисюк сообщил, что по поручению первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова создана специальная рабочая группа. Она будет изучать факторы, влияющие на формирование стоимости услуг на линейных элеваторах. Кроме этого, в Антимонопольный комитет и Государственную ценовую инспекцию уже направлены письма для проверки стоимости услуг элеваторов.

«Со своей стороны, государство также поможет аграриям, чтобы они не понесли убытков. Так, два государственных оператора – Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация – через форвардные и спотовые контракты закупают зерно. Это помогает снять остатки зерна с рынка и не обвалить цену», – добавил Иван Бисюк.

Представители зерноторговых компаний и профильных организаций согласились насчет важности продолжения диалога с властями. Ведь это поможет оперативно отреагировать и выработать оптимальный подход к формированию цены на зерно в сложившихся условиях.