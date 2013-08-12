Суркис расставил точки над «і» относительно Хачериди и Блохина

16:43, 12 августа 2013
Политика
8149 0

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявляет, что отставка главного тренера Олега Блохина, а также трансфер игрока Евгения Хачериди в ближайшее время невозможны.

Суркис: Хачериди не продается, Блохин остается

Как сообщает Uafootball.segodnya.ua, Суркис заявил: "Моя реакция? Эмоции нужно отбросить в сторону. Если вы ждете сенсацию, то сенсации нет".

Президент "Динамо" аргументировал свою позицию следующим образом: "Олег Владимирович будет продолжать выполнять свои обязанности. Я ему как доверял, так и по-прежнему доверяю. После поражений придут победы. Что касается Хачериди, то он не продается".

По теме: Суркис готов продать Хачериди даже дешевле, но не Ахметову

Ранее сегодня появилась информация в СМИ о том, что Блохин может быть отправлен в отставку по результатам встречи с Суркисом.

Кроме того, генеральный директор ФК "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин заявил, что клуб увеличивает трансферное предложение по Хачериди с 12 до 15 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter