Суркис расставил точки над «і» относительно Хачериди и Блохина

Как сообщает Uafootball.segodnya.ua, Суркис заявил: "Моя реакция? Эмоции нужно отбросить в сторону. Если вы ждете сенсацию, то сенсации нет".

Президент "Динамо" аргументировал свою позицию следующим образом: "Олег Владимирович будет продолжать выполнять свои обязанности. Я ему как доверял, так и по-прежнему доверяю. После поражений придут победы. Что касается Хачериди, то он не продается".

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Ранее сегодня появилась информация в СМИ о том, что Блохин может быть отправлен в отставку по результатам встречи с Суркисом.

Кроме того, генеральный директор ФК "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин заявил, что клуб увеличивает трансферное предложение по Хачериди с 12 до 15 млн евро.