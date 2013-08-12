В Венгрии скончался самый разыскиваемый нацистский преступник

В последнее время Чатари был болен пневмонией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Budapest Report

Чижик-Чатари был задержан летом прошлого года в Будапеште. Венгерский суд, учитывая преклонный возраст обвиняемого, избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом Братислава настаивала на том, что дело Чижика-Чатари должно рассматриваться в суде Словакии. В архивах Института национальной памяти (UPN) Братиславы был найден текст смертного приговора нацисту, заочно вынесенного судом Чехословакии 8 июня 1948 года, однако ему удавалось многие годы избегать правосудия.

Чатари обвинялся в том, что исполнял обязанности начальника полиции по охране гетто в городе Касса (ныне Кошице, Словакия). Предполагалось, что он может быть причастен к гибели по меньшей мере 15,7 тысячи евреев, в частности, он организовывал их депортацию в Германию. Иск против нациста подали родственники погибших.