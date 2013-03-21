«Свобода» будет судиться за «фашистов»

Об этом сказал в интервью ВВС Украина член фракции "Свобода" Алексей Кайда.

"Это оскорбление, и мы однозначно будем обращаться в суд", - сказал депутат.

21 марта, а также в предыдущие дни сессии парламента во время выступлений некоторых представителей фракции "Свобода" члены фракций Партии регионов и КПУ скандировали: "Фашист! Фашист!". К таким действиям они начали прибегать после того, как оппозиционные депутаты выкрикивали: "Украинский! Украинский!" во время выступлений представителей этих политических сил на русском языке.

Алексей Кайда сказал, что он и его однопартийцы не удивлены такими оскорблениями в свой адрес. "Пусть они сначала изучат, что означают понятия "фашизм", "нацизм", "национализм", а также "коммунизм" и "диктатура", к которой скатывается Украины при действующей власти", - сказал депутат.

В то же время, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил журналистам, что партийная программа партии "Свобода" имеет много общего с программой Национал-социалистической партии Германии 40-х годов. Он также сказал, что в выводах ПАСЕ и Европарламента содержатся оговорки в связи с попаданием в Верховную Раду политических сил право-радикального толка. "Мы не оскорбляем кого-то лично, мы говорим о явлении. Пусть подают в суд, мы с удовольствием примем участие в таком судебном процессе", - сказал Александр Ефремов.

За партию "Свобода" на последних парламентских выборах проголосовало более 2 миллионов 100 тысяч избирателей. В декабре прошлого года в резолюции Европарламента высказывалось беспокойство "ростом националистических настроений в Украине".

"Это подтвердила поддержка партии "Свобода", которая стала одной из двух новых партий в Верховной Раде. Европарламент напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, а потому призывает демократические партии в Верховной Раде не объединяться с ней и не формировать коалицию с этой партией ", - говорилось в резолюции.

BBC Украина