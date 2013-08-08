Яценюк: Пусть Клюев включит телевизор и услышит, как я выполню решение суда

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк не намерен обжаловать решение суда, которым он обязан опровергнуть заявление о якобы причастности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева к организации провокаций во время акции оппозиции в Киеве 18 мая.

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Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой ВО “Батькивщина” комментарии Яценюка.

«Обжаловать некуда - там еще более продажные судьи», - отметил он.

«Пусть Клюев ожидает заседания Верховной Рады и включает телевизор. Он услышит, как я выполню это заказное решение суда с трибуны парламента», - добавил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск Клюева к Яценюку относительно распространения недостоверной информации о якобы причастности Клюева к организации провокаций 18 мая во время митинга оппозиции, и обязал Яценюка опровергнуть информацию на ближайшей сессии Верховной Рады.

Также суд обязал взыскать с Яценюка в пользу Клюева возмещение в сумме 229 грн 40 коп.

Представитель Яценюка в суде Анна Онищенко отметила, что судья отклонила все их ходатайства.