Донецкая «Батькивщина» угрожает антипрезидентской акцией

09:08, 07 августа 2013
Политика
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Донецкая «Батькивщина» намерена начать антипрезидентскую акцию, если ее лидера Матейченко не освободят.

Матейченко арестовали

Донецкая областная организация ВО «Батькивщина» начнет акцию с требованием отставки Президента Украины Виктора Януковича, если ее лидера Константина Матейченко не освободят из заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой областной организации ВО «Батькивщина» Денис Токарь.

«Заказное избирательное правосудие в отношении оппозиции должно закончиться. Оппозицию должны слышать и принимать во внимание. Но если нас не услышат, не будут остановлены репрессии, если Матейченко не будет освобожден, мы начнем акцию по остановке полномочий Президента. Мы надеемся, что мы будем в этом катализатором для всей Украины», - сказал Токарь.

Он отметил, что приговор, который 5 августа вынес Артемовский суд о лишении свободы Матейченко на 3 года, и тот факт, что его сразу арестовали в зале суда и отправили в СИЗО, доказывает, что «все это заказ и политическая расправа» над оппозиционером.

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«До настоящего момента мы не имеем на руках решения суда в отношении Константина Матейченко. С момента оглашения приговора пошло время на апелляцию, а приговора у адвоката нет. Это нарушение всяких прав человека. Адвокату Константина Матейченко в суде отказались выдавать копию приговора, сославшись на то, что адвокат на это якобы не имеет права», - сообщил Токарь.

Он подчеркнул, что в настоящее время, «после приговора Матейченко мы, наоборот, еще больше активизировались, провели ряд оперативных совещаний, внеочередное бюро парторганизации сегодня заседало в полном составе». «Мы не собираемся уходить куда-то в подполье, и если власть хочет поставить точку на «Батькивщине», тогда ей нужно посадить всех», - заявил Токарь.

Он также подчеркнул, что Матейченко остается руководителем Донецкой облорганизации «Батькивщины».

«Бюро облорганизации приняло решение: пока Матейченко находится в заключении, все решения принимаются нами коллегиально. Я, как его первый заместитель, буду иметь право только созывать бюро и совещания», - объяснил оппозиционер.

Он сообщил, что 7 августа представители оппозиции проведут протестную акцию перед зданием прокуратуры Донецкой области.

«Мы обсудили организацию акции с «УДАРом», «Фронтом змін», «Свободой» и другими политическими силами. На акцию приедут народные депутаты Сергей Пашинский и Александра Кужель», - заключил Токарь.

Как сообщал УНИАН, и.о. председателя донецкой облорганизации «Батькивщины», бывший председатель поселкового совета Покровское Артемовского района Константин Матейченко 5 августа Артемовским городским районным судом был приговорен к 3 годам лишения свободы.

В прокуратуре Донецкой области отметили, что Артемовский суд вынес приговор Матейченко за незаконную добычу полезных ископаемых, а уголовное дело против Матейченко было возбуждено 7 июля 2011 года.

Пресс-секретарь Донецкой облорганизации ВО «Батькивщина» Мария Бритченко сообщила, что Матейченко с 2002 по 2010 годы занимал должность председателя поселка Покровское, и в 2004 году он вынес на рассмотрение местных депутатов проект решения по отводу земель под разработку карьера по добыче гипса, который якобы не прошел всех необходимых государственных экспертиз.

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