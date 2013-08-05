Возле больницы Тимошенко собирается митинг - из Киева приехали нардепы

В Харькове перед ЦКБ “Укрзализницы” собираются сторонники экс-премьр-министра Юлии Тимошенко, которые в 12.00 у проходной медучреждения проведут митинг с требованием освободить экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, к этому времени возле больницы собрались уже более 50 сторонников Тимошенко.

Кроме того, колонна сторонников экс-премьреа собирается на ул. Балакирева, где расположена больница. Люди в ближайшее время планируют двинуться колонной к ЦКБ “Укрзализницы”.

Сейчас возле больницы и на ул. Балакирева находится несколько десятков работников милиции в форме и в штатском.

По словам первого заместителя председателя Харьковской областной организации ВО “Батькивщина” Ирины Ефремовой, в мероприятии также примут участие около 30 народных депутатов, в частности Александра Кужель, Николай Катеринчук, Роман Забзалюк, Арсен Аваков, а также лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Ефремова прибавила, что сегодня в день, когда исполняется два года с момента ареста Тимошенко, сторонники экс-премьера перед ЦКБ “Укрзализницы” проведут митинг с призывом поддержать решение Европейского суда по правам человека и немедленно освободить бывшего руководителя правительства.

В эти минуты в больницу прибыли защитник Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин, а также депутаты Кужель и Забзалюк.