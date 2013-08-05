Возле Печерского суда - митинг в поддержку Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, среди них около 150 активистов “Батькивщины молодой”, а также народных депутатов, в частности, Александр Бригинец, Николай Томенко, Александр Абдулин. Возглавляет акцию Александр Турчинов.

Люди держат плакаты “Юле - свободу!”, “Два года заключения демократии”.

Сейчас участники акции готовятся выпустить в небо голубей.

Также под Печерским судом, где размещено около 40 палаток, открыта выставка под названием “31 день заключения демократии”.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко арестовали 5 августа 2011 года во время рассмотрения так называемого "газового" дела из-за того, что якобы она "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выказывала неуважение к суду».

Тогда в знак протеста против ареста Тимошенко возле Печерского суда началось бессрочное пикетирование, которое продолжается до сегодняшнего дня.

В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая 2012 года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.