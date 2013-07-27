Путин осмотрел Лавру, побывал на могиле Столыпина и поцеловал святыню

Президент России Владимир Путин побывал в Киево-Печерской Лавре, где посетил Успенский собор, поклонился Кресту Андрея Первозванного и почтил память похороненного здесь Петра Столыпина, передает РИА «Новости».

Как рассказал главе России епископ Бородянский Варсонофий, Успенский собор был построен в 1062 году и возрожден после разрушения в 1992-2000 годах. "Сегодня храм воссоздан во всей красе и всей славе", - сказал иерарх.

Епископ Варсонофий рассказал, что в воссоздании храма большое участие принимали монахи, которых сейчас в обители более 180. Затем он подарил российскому президенту написанную монахами Печерскую икону Божьей Матери, а мужской хор пропел Путину "долгие лета". Президент затем обошел собор, рассматривая его убранство.

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Переходя из Успенского собора в Трапезный храм постройки 1895 года, глава Российского государства на несколько минут задержался во внутреннем дворе. Он, преклонив колено, положил букет бордовых роз на могилу российского премьера начала XX века Петра Столыпина, который скончался в Киеве 5 сентября 1911 года после покушения.

Путин также поклонился Кресту Андрея Первозванного и поцеловал святыню, выставленную сейчас в Киево-Печерской Лавре.

Реликвия прибыла из Москвы в сопровождении делегаций всех поместных православных церквей, участвующих в торжествах по случаю 1025-летия крещения Руси. По церковному преданию, апостол Андрей дошел когда-то до днепровских круч, благословил эту землю и водрузил здесь крест.