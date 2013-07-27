На Владимирской горке начался праздничный молебен

Об этом сообщает кореспондент УНИАН.

В молебне участвуют предстоятели всех православных поместных церквей:

Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Святейший Патриарх Болгарский Неофит, Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва и Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон.

Также в праздничной службе участвуют представители Поместных Церквей: митрополит Галльский Эммануил, глава делегации Константинопольского Патриархата; митрополит Мексики, Центральной Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний, глава делегации Антиохийского Патриархата; митрополит Западноевропейский Иосиф, глава делегации Румынской Православной Церкви; митрополит Филипський, неапольски и Фасосский Прокопий, глава делегации Элладской Православной Церкви; митрополит Корчинский Иоанн, глава делегации Албанской Православной Церкви, архиепископ Прешовский Ростислав, глава делегации Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Вместе с религиозными деятелями молятся президенты Украины Виктор Янукович, России Владимир Путин, Молдовы Николай Тимофти и Сербии Томислав Николич.

Молебен начался на 20 минут позже запланированного времени, поскольку ждали приезда Путина.

Возле памятника князю Владимиру собрались преимущественно представители власти Украины и других государств, церковные деятели, паломников очень мало.

К Владимирской горке всех пропускали только по билетам. Проходы к Владимирской горке были перекрыты металлическими заборами, возле которых стоят десятки милиционеров. Богомолов и священников пропускают через проходы на Европейской, на ул. Костельной, Трехсвятительской.

Молебен на Владимирской горке транслируют «Первый Национальный», «Интер», «Украинское радио» и «ЭРА fm».