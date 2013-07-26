Квасьневский и Кокс собираются приехать в Украину

Министерство иностранных дел подтверждает информацию о том, что руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский приедут в Украину в конце июля.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

"МИД подтверждает информацию, что в конце июля наблюдательная миссия Европейского парламента в составе Александра Квасневского и Пэта Кокса приедет в Киев", - сказал Перебыйнис, не уточнив точную дату приезду.

Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на информированные источники, Квасневский и Кокс посетят Украину 29-31 июля.

По данным СМИ, еще не принято решение, когда именно будет подготовлен доклад по итогам миссии, но, скорее всего, это произойдет в конце сентября, поскольку именно в этом месяце заканчивается время работы миссии.

В Брюсселе ожидают, что в докладе миссии будет предложена стратегия решения вопроса с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Квасневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.