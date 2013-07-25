Кирилл верит, что Россия, Украина и Беларусь будут одной духовной семьей

"1025 лет назад был заложен фундамент нашей национальной, духовной и культурной жизни. Наши предки приняли христианскую веру, а вместе с ней систему ценностей, мораль, сила которой такова, что никакие исторические перипетии не способны были ее разрушить", - цитирует предстоятеля Русской православной церкви РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что народы России, Украины и Беларуси живут сегодня в разных странах, духовный фундамент остается общим и соединяет славян.

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"Я верю, что этот фундамент никогда не будет разрушен. Это будет зависеть от всех вас, от всего нашего народа и его способности защитить то, что ему дорого, от его способности устроять свою жизнь на том фундаменте, сила и прочность которого испытаны веками. Если будет так, то будет сильной и процветающей Россия, сильной и процветающей Украина, сильной и процветающей Белоруссия, и все мы вместе будем одной духовной семьей... Понимание истории - фактор, который способен определить наше будущее", - убежден патриарх.

На концерт пришли тысячи зрителей, для удобства которых по бокам от сцены и в центре площади установили большие экраны. На площадь пускали всех желающих, даже велосипедистов.

В концерте принимают участие Центральный военный оркестр министерства обороны России, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия"имени Людмилы Зыкиной, солист театра "Геликон-Опера"Алексей Исаев, ансамбль "Сябры" (Белоруссия), вокальный квартет "Гетьман", Кубанский казачий хор, Московский синодальный хор, ансамбль "Колокола России", хор московского Сретенского монастыря, ансамбль "ИХТИС", Ольга Кормухина, Пелагея, Диана Гурцкая. Вход свободный.