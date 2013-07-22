Путин: Россия, Украина и Беларусь - единое духовное пространство

Об этом он сказал в документальном фильме "Второе крещение Руси", который показали по телеканалу "Россия" в понедельник, передает РИА Новости.

"По сути, в основе и русской нации, и российского государства лежат единые ценности, которые объединяли всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются и Россия, и Украина, и Беларусь. Это единое духовное ценностное пространство, и это очень серьезный фактор объединения народа", - сказал Путин.

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Также президент России считает, что возвращение россиян к православной вере произошло естественным путем, без подталкивания со стороны государства и даже самой церкви.

"Возникает вопрос: почему это произошло? Люди нашего поколения помнят о том, как выглядел кодекс строителя коммунизма, по сути это который был упрощенное упоминание о религиозно-нравственных принципах практически всех традиционных современных религий, и когда даже эта упрощенная форма перестала существовать, возник морально-нравственный вакуум, который мог быть заполнен только одним - возвратом к настоящим, истинным ценностям", - сказал Путин.

По его словам, этими ценностями могли быть только ценности религиозного характера. "Поэтому не удивительно, что общество само, без подталкивания извне со стороны власти и даже со стороны церкви... само обратилось к своим корням, к вере, к духовным ценностям. Это было естественным возрождением русского народа", - отметил президент России.

Он отметил, что россияне всегда обращались к православию в самые критические моменты в истории своей родины. "Когда началась Великая Отечественная война, первым, кто обратился к советскому народу, был Молотов, который обратился "граждане и гражданки". А когда выступал Сталин, несмотря на его жесткое и даже жестокое отношение к церкви, он обратился "братья и сестры". И в этом был огромный смысл, потому что такое обращение - не просто слова, это было обращение к сердцу, к душам, к истории, к нашим корням для того, чтобы обрисовать трагизм этих событий, а во-вторых, мобилизовать на защиту своей Родины", - сказал глава РФ.

По словам Путина, сегодня у церкви и государства есть много направлений для сотрудничества, в частности, поддержка института семьи, воспитание детей и молодежи, помощь инвалидам, людям, находящимся в местах лишения свободы. "Церковь здесь естественный партнер государства", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить Киев по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси.