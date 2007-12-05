Руководство ВР будет сформировано с Партией регионов или без нее
00:47, 05 декабря 2007Политика
1643
Об этом сообщила Юлия Тимошенко
В четверг Верховная Рада планирует завершить формирование руководства парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. По ее словам, независимо от того, вернется ли Партия регионов в сессионный зал, в четверг состоится голосование по избранию руководства парламента, и, в частности, распределение комитетов. Она подтвердила, что комитеты будут распределяться по пропорциональному принципу между всеми фракциями, как это предусмотрено регламентом.
Также будет создана временная специальная комиссия, которая будет рассматривать 12 законопроектов, внесенных в коалиционное соглашение между НУ-НС и БЮТ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter