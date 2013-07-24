Посол Литвы: Ассоциация - шаг невозврата, после которого альтернативы не обсуждаются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас сегодня во время информационно-коммуникативного видеомоста “Киев - Вильнюс: за демократию - вместе!”.

Он напомнил, что Литва в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, и установила для себя такие приоритеты председательства, как надежная, растущая и открытая Европа. Посол также выразил уверенность, что Украина также станет успешным государством с европейским интеграционным выбором.

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“Подписание Соглашения об ассоциации - это последний шаг невозвращения, после которого альтернативы не обсуждаются. Я уверен, что в таком случае и отношения с Россией стали бы более прозрачными, стабильными и четкими. Не было бы двух мнений и колебаний относительно интеграционных направлений Украины. Дружить и торговать нужно со всем миром, со всеми странами и союзами, но принадлежать можно лишь к одной семье”, - сказал Вайтекунас.

Он также отметил, что литовский опыт показывает, что евроинтеграция Украины даст возможность для модернизации страны в соответствии с европейскими стандартами, кардинально улучшит инвестиционный климат и, как следствие, обеспечит высокий уровень жизни населения. Посол также выразил уверенность, что европейский успех Украины откроет новые возможности для успеха других стран бывшего Советского Союза.

Он также отметил, что никто не сомневается в том, что Украина - это европейское государство, которое сделало большой прогресс, парафирует Соглашение об ассоциации, и теперь нужны последние усилия на пути к евроинтеграции, в частности, реформирование судебной системы, избирательного законодательства, а также решение вопросов, связанных с выборочным правосудием.

”Я оптимист, и уверен, что Украина преодолеет последние препятствия, и в ноябре в Вильнюсе подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС. И хочу сказать, что Литва - надежный друг Украины, и это значит, что мы поддерживаем и будем поддерживать европейские интеграции Украины. Литва делится своим опытом с Украиной, и мы сплотим друзей Украины в Европе”, - резюмировал Вайтекунас.