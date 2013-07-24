Регионал предлагает создать комиссию по оценке возможных угроз со стороны США

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко зарегистрировал в парламенте проект постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения уровня угрозы для национальной безопасности Украины, которую представляют программы по сбору и поиску данных, применяемые специальными службами США.

Текст проекта постановления на сайте ВР пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, 15 июля генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Хамадун Туре на пресс-конференции в Женеве выразил уверенность, что мир находится в состоянии информационной войны, и для многих правительств практика шпионажа в Интернете, о чем активно говорится в последние недели, - обыденность.

"К сожалению, в мире идет информационная война. Я бы хотел, чтобы ее не было, но она есть, - сказал глава специализированного учреждения ООН. - Я говорил на прошлой неделе с одним послом, и он мне сказал: "Я не понимаю, почему европейцы так удивлены, мы все это делаем".

"В мире больше нет суперсилы. В киберпространстве все решает человеческий мозг. Одни из наиболее вредных вирусов создавались на ноутбуках стоимостью менее тысячи долларов", - заметил глава МСЭ.