Минобразования начинает подготовку к учебному году

Об этом он заявил во время заседания Кабмина, которое прошло под его председательством, сообщает РБК-Украина.

«Скоро начало нового учебного года. В этом году в школу пойдет около полумиллиона первоклассников. Уже сегодня должна идти активная подготовка к началу обучения», – заявил Арбузов.

Первый вице-премьер обратил внимание и на проведение текущих и капитальных ремонтов учебных заведений. «Поручаю Министерству образования и науки проверить учебные заведения на предмет готовности к учебному году. Также организовать постоянный общегосударственный мониторинг хода ремонтов, реконструкции и строительства учебных заведений», – сказал он.

Арбузов также подчеркнул, что важно своевременно организовать печать школьных учебников и обеспечить ими учебные заведения в необходимом количестве. «Отчет министра образования и науки – на следующем заседании правительства», – добавил первый вице-премьер.