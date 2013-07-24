УДАР думает, что с векселями Украина вернется в 90-ые

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «УДАР» относительно подписания Президентом Украины Виктором Януковичом закона Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственный бюджет Украины на 2013 год” (о реструктуризации бюджетной задолженности).

Как отмечают авторы заявления, «доведя экономику Украины до предела, когда государство не способно своевременно исполнять свои обязательства, власть с помощью векселей хочет оттянуть момент, когда все же придется платить по счетам».

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В «УДАРе» считают, что казначейские векселя приведут к вымыванию оборотных средств у предприятий, которых не будет хватать на зарплаты работникам или закупку сырья, оборудования и другие нужды. В заявлении партии отмечается, что есть огромный риск того, что обменять векселя на живые деньги из бюджета по номиналу смогут только избранные и приближенные к власти бизнесмены, а остальные смогут обменять их только отдав от 30 до 50% суммы чиновникам.

В «УДАРе» убеждены, что казначейские векселя отбросят Украину назад – в середину 90-х годов и следующим шагом может стать разве что возвращение бартерных расчетов. «Разница между деньгами и векселем простая: гривню, евро или доллар вы можете немедленно поменять на товар, услугу или другую валюту, а вексель становится средством платежа только в момент предъявления его к исполнению. Это все равно, что получить в кредит деньги, которыми можно воспользоваться через один, три, пять или десять лет. За это время эти деньги могут обесцениться, да и потребность в них может отпасть. Например, из-за банкротства», - говорится в заявлении.

Кроме того, отметили в «УДАРе», наличие казначейских векселей может привести к тому, что у власти появится искушение использовать их в расчетах по другим бюджетным долгам, например при госзакупках.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Президент Украины подписал Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (о реструктуризации бюджетной задолженности).

Данным законом Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» дополняется новой статьей 22, согласно которой предоставляется право Кабинету министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также разрешается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.