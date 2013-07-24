Янукович дал Лутковской право проверять распорядителей персональных данных

Янукович одобрил закон о предоставлении омбудсману полномочий по проверке распорядителей персональных данных.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы защиты персональных данных" Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которыми предусмотрено Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которыми предусмотрено наделить Уполномоченного ВР по правам человека , в частности, такими полномочиями: проведение плановых и внеплановых, выездных и безвыездных проверок владельцев и/или распорядителей персональных данных; направление владельцу и/или распорядителю персональных данных представления Уполномоченного Верховной Рады по правам человека для осуществления ими мер по устранению выявленных нарушений законодательства о защите персональных данных; предоставление рекомендаций в сфере защиты персональных данных; внесение предложений относительно формирования и реализации государственной политики в сфере защиты персональных данных в порядке, определенном законодательством; осуществление мониторинга новых практик, тенденций и технологий защиты персональных данных; согласование корпоративных кодексов поведения. Как сообщал УНИАН, Президент ветировал данный закон, принятый Верховной Радой 14 мая 2013 года, и высказал свои предложения к нему. 3 июля Верховная Рада приняла закон с учетом предложений Президента.

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