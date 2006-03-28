Мороз считает, что Януковичу нужно отдать Восток и Юг

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ допускает участие представителей Партии регионов во властных должностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Секретариате Президента.

А.МОРОЗ отметил, что по результатам парламентских выборов Партия регионов получила меньший уровень поддержки, чем на президентских выборах. Он отметил, что определенный раскол между Западом и Востоком Украины, который наметился еще во время выборов Президента, можно наблюдать и сейчас. В связи с необходимостью преодолеть это явление лидер СПУ считает, что, несмотря на формирование коалиции «Нашей Украиной», Блоком Юлии Тимошенко и СПУ, представителям Партии регионов можно было бы предложить участие во власти. Среди возможных вариантов А.МОРОЗ назвал должности председателей областных государственных администраций в тех регионах, где Партия регионов имеет наибольшую поддержку. «Предварительно, чтобы они работали в регионах», - сказал А.МОРОЗ. Но он добавил, что все будет зависеть от позиции лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

На вопрос журналистов о том, что Партия регионов также рассчитывает на поддержку социалистов при формировании своей коалиции, А.МОРОЗ ответил, что «ситуация после выборов сложилась так, что все рассчитывают на социалистов», но напомнил, что СПУ поддержала В.ЮЩЕНКО на президентских выборах и эту же линию логически было бы продолжить и сейчас.