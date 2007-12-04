Екатерина Ющенко: использование фашистских символов недопустимо

Екатерина ЮЩЕНКО заявила, что она очень обеспокоена скандалом вокруг урока истории, который посещали ученики 10-го класса Печерской международной школы, среди которых есть дети многих украинцев, иностранных дипломатов и других иностранцев.

Об этом речь идет в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Е.ЮЩЕНКО по поводу ситуации, сложившейся в Печерской международной школе.

Напоминая, что речь идет о преподавателе старших классов, который использовал нестандартные методы для рассказа ученикам об ужасах тоталитаризма вообще и Холокоста в частности, пресс-служба сообщает: “Екатерина ЮЩЕНКО убеждена, что требовать от подростков воспроизведения фашистских символов абсолютно неприемлемо, несмотря на все учебные намерения. Это особенно недопустимо в стране, которая больше всего пострадала от ужасов фашизма и коммунизма”.

В заявлении пресс-службы также указывается, что Е.ЮЩЕНКО и ее семья надеются, что администрация школы и родительский комитет быстро предпримут надлежащие мероприятия для предотвращения таких неуместных и неприемлемых методов преподавания в будущем.

“Хотя дети семьи ЮЩЕНКО, которые учатся в младших классах, не посещали этот урок, Екатерина ЮЩЕНКО категорически против того, чтобы они могли видеть плакаты с любыми тоталитарными символами”, - подчеркивается в заявлении.

При этом в документе отмечается, что если администрация школы не предпримет соответствующих мер, семья ЮЩЕНКО рассмотрит вопрос о переводе детей в другое учебное заведение.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» (№275 от 4.12.2007 г.) сообщила, что учитель истории киевской Печерской международной школы предлагают ученикам провести "избирательную кампанию" от имени Гитлера с популистскими лозунгами: "Изберите Гитлера!", "Работа дает миску супа", "Хлеб. Работа. Отечество. Мы создаем Великую Германию!" и т.д.