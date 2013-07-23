От Пшонки требуют разобраться с арестом инициатора Врадиевского шествия

ВО “Батькивщина” требует от генерального прокурора Виктора Пшонки не допустить незаконного ограничения свободы инициатора Врадиевского хода Василия Любарца и безотлагательно проверить действия правоохранителей и судьи Шевченковского райсуда Киева Анзора Саадулаева, в результате которых был вынесен “необоснованный приговор об аресте активиста”.

Об этом говорится в депутатском обращении заместителя председателя ВО “Батькивщина”, секретаря парламентского комитета по вопросам верховенства права и правосудия Павла Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе политсилы.

В обращении отмечается, что 22 июля Шевченковский районный суд Киева приговорил Любарца к десяти дням ареста. Соответствующее решение огласил судья Анзор Саадулаев.

Петренко отмечает, что формальным поводом для вынесения этого решения стал протокол о нарушении правил проведения мирных собраний. Он подчеркнул, что “в действиях активиста отсутствуют какие-либо признаки нарушения правил проведения мирных собраний, ведь Любарец реализовывал свое конституционное право на свободу мирных собраний, выражая свое негативное отношение к недавним событиям во Врадиевке”.

“Таким образом, не вызывает никакого сомнения, что составление протокола в отношении Любарца и его дальнейший арест являются противозаконными и свидетельствуют о его преследовании исключительно по надуманным мотивам”, - подчеркивается в обращении.

В обращении сказано, что генеральный прокурор должен лично вмешаться в ситуацию, “когда граждан Украины нагло лишают их конституционного права на свободу и личную неприкосновенность, на свободу мирных собраний, и к этому процессу непосредственно причастны судьи и работники правоохранительных органов”.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля милиция разогнала митинг, который проводили жители пгт Врадиевка, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали местную жительницу.

Во время разгона акции было задержано 8 активистов. В отношении координатора Врадиевского хода, активиста гражданского движения "Спільна справа" Любарца милиция составила два админпротокола.

22 июля Шевченковский районный суд Киева закрыл производство по административному делу в отношении Любарца, возбужденному за невыполнение решения Киевского городского административного суда, который запретил проведение акций на Майдане Незалежности до 31 июля.

Судья Наталия Волокитина в своем постановлении отметила, что решение Киевского городского административного суда не было персонифицированным, поэтому оно не может касаться какого-то конкретного лица, как в данном случае - Любарца, соответственно, производство по делу закрывается.

Однако позже 22 июля Шевченковский районный суд Киева решил приговорить к десяти дням ареста инициатора Врадиевского хода Василия Любарца. Его обвиняли в нарушении правил проведения мирных собраний. Такое решение огласил судья Анзор Саадулаев.