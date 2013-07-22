Луценко говорит, что судья побуждает его к камню и «коктейлю Молотова»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Апелляционного суда Киевской области, где сегодня рассматривается жалоба Луценко на решение Киево-Святошинского райсуда области, который отказал в возобновлении уголовного производства в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко, судей Печерского районного и апелляционного судов Киева, которые вынесли решение о его задержании и аресте..

"Если вы (коллегия судов - УНИАН) поддержите позицию Киево-Святошинского суда, вся страна будет знать - единственный способ реализации своих прав - это камень и бутылка с "коктейлем Молотова". Я, как экс-министр внутренних дел, не могу воспринять такую позицию. Однако, оказывается, ничтожество в мантии Киево-Святошинского суда прямо на это побуждает граждан, меня, в частности", - сказал Луценко.

Он отметил, что если решение суда будет оставлено в силе, он будет вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека. "Если мы хотим все же сказать, что мы живем хотя бы частично в правовом государстве - это решение нужно отменить и обязать Генпрокуратуру пройти ту процедуру, которую предусматривает закон. Я прошу от вас законного решения", - подчеркнул Луценко.

По мнению экс-министра, решения Европейского суда, который установил нарушение его прав при задержании, аресте и содержании под стражей, "не означают автоматическое открытие уголовного производства в отношении следователя Войченко или в отношении заместителя генпрокурора Кузьмина".

"Но, по крайней мере, они как-то должны быть наказаны. Или выговором, снятием с работы, возбуждением уголовного дела и привлечением за превышение должностных обязанностей. Но делать вид, что ничего не произошло после того, как человек полтора года в девятиметровом бетонном мешке, и Европейский суд установил, что это было незаконно, мне кажется, невозможно закрывать глаза", - отметил Луценко.

На данное время суд выслушал позиции сторон и удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Луценко.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности Кузьмина и Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Луценко 26 декабря 2010 года.

Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марию-Маргариту Пилаеву, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Викторию Горкавую и Сергея Вовка.

Позже Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "в связи с отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава криминальных правонарушений".

Луценко подал жалобу на это решение.

В своей жалобе следственному судье экс-министр отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил к рассмотрению жалобу в Киево-Святошинском суде Киевской области.

1 июля этот суд решил не удовлетворять жалобу Луценко на отказ следователя Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко, судей Печерского районного и апелляционного судов Киева, которые вынесли решение о его задержании и аресте.