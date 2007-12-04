ВР получила возможность голосовать за спикера
13:49, 04 декабря 2007Политика
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Главой счетной комиссии избрали Шершуна
Председателем счетной комиссии Верховной Рады избран Николай ШЕРШУН (фракция Блока Литвина), заместителем – Владимир ВЯЗИВСКИЙ (НУ-НС) и секретарем – Евгений ШАГО (БЮТ).
Об этом УНИАН сообщил член счетной комиссии, народный депутат Украины Александр СТОЯН.
Он отметил, что это избрание открывает путь для голосования за кандидатуру на должность председателя ВР.
В то время А.СТОЯН сказал, что пакетное голосование относительно кандидатуры председателя ВР, первого заместителя и заместителя, согласно регламенту ВР, может голосоваться одновременно.
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