ВР получила возможность голосовать за спикера

Председателем счетной комиссии Верховной Рады избран Николай ШЕРШУН (фракция Блока Литвина), заместителем – Владимир ВЯЗИВСКИЙ (НУ-НС) и секретарем – Евгений ШАГО (БЮТ).

Об этом УНИАН сообщил член счетной комиссии, народный депутат Украины Александр СТОЯН.

Он отметил, что это избрание открывает путь для голосования за кандидатуру на должность председателя ВР.

В то время А.СТОЯН сказал, что пакетное голосование относительно кандидатуры председателя ВР, первого заместителя и заместителя, согласно регламенту ВР, может голосоваться одновременно.