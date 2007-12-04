Коалиция отдает должность первого вице-спикера оппозиции

Коалиция будет предлагать народным депутатам провести “пакетное” голосование за избрание руководства Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня фракциями БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” во время совместного заседания.

Также БЮТ и НУ-НС приняли решение предложить оппозиции выдвинуть свою кандидатуру на должность первого вице-спикера парламента, а на должность вице-спикера будет предложена кандидатура члена фракции БЮТ Николая ТОМЕНКО.

Как отметил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, до проведения голосования по избранию руководства ВР планируется провести консультации с оппозиционными фракциями, чтобы они определились, чья именно кандидатура будет предлагаться на должность первого заместителя председателя парламента.

В то же время, народный депутат, член фракции НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ во время заседания выступил категорически против того, чтобы должность первого вице-спикера занял представитель фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК. По его словам, А.МАРТЫНЮК во время ведения заседаний ВР нарушает регламент.

В свою очередь, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО напомнила, что за нарушение регламента коалиция в любой момент может отозвать с руководящей должности любого депутата.