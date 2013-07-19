Посол говорит, что США хотят помочь Украине качать газ из Европы

Об этом в интервью газете «День» сообщил посол США в Украине Джон Теффт.

«Мы стараемся быть полезными для Украины, когда дело доходит до импорта газа с Запада, ведь у нас есть свои контакты с Европейским Союзом», - сказал он.

Также посол сообщил, что соглашение о разделе продукции с компанией Chevron, которая планирует добывать сланцевый газ на Олесском месторождении, находится в процессе окончательного утверждения в советах Ивано-Франковской и Львовской областей, а также почти готово соглашение с ExxonMobile по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

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«Присутствие большой энергетической компании имеет решающее значение для будущей независимости энергетического сектора Украины. Вы знаете, что Shell уже подписала соглашение, Chevron подготовила соглашение, и оно находится в процессе окончательного утверждения в советах Ивано-Франковской и Львовской областей. Насколько я понимаю, почти готово соглашение с ExxonMobile. Поэтому я надеюсь, что все они будут подписаны и в ближайшее время начнут выполняться», - отметил Теффт.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам директора секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача, поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут быть налажены уже до конца текущего года, однако этот вопрос напрямую зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставки газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Европейская Комиссия до сентября текущего года даст юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа. Тестовый режим обмена данными между Украиной и Словакией, который начался 15 мая, было решено продлить и поддерживать постоянно с тем, чтобы реверсные поставки можно было бы быстро запустить после решения юридических вопросов.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.