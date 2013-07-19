Тэффт надеется, что «в ноябре мы все сможем поздравить друг друга»

Об этом он сказал в интервью газете “День”, которое он дал изданию перед своим отъездом на родину по завершении миссии в Украине.

Тэффт заметил, что над многими условиями, которые Украине необходимо выполнить для подписания соглашения с ЕС на Вильнюсском саммите, США работали совместно с ЕС. “И мы гордимся тем, что помогли разработать Уголовный процессуальный кодекс. По нашему мнению, новое законодательство о выборах, о судебной системе и фундаментальных изменениях в прокуратуре имеют решающее значение для будущего Украины”, - сказал посол. По его словам, в США очень поддерживают эти реформы, и так же, как Европейский Союз, сотрудничают с правительственными чиновниками, которые разрабатывают важные для Украины реформы.

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“Я надеюсь, что все это будет сделано, в том числе и освобождение госпожи Тимошенко. Тогда в ноябре мы все сможем поздравить друг друга и гордиться тем, что было сделано, даже больше чем фактом подписания соглашения, - тем, что Украина движется в направлении, которого мы все хотим: демократического государства с рыночной экономикой, где господствует верховенство права. Это было главной целью США и Европы на протяжении 22 лет, и, думаю, что это было главной целью украинцев”, - сказал Тэффт.