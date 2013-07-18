Луценко видит, что во Врадиевке закончилась целая эпоха

«Если говорить о Врадиевке, то это не просто сигнал, это не только трагедия, это признак того, что заканчивается целая эпоха", - сказал экс-министр внутренних дел в эфире Радио Свобода.

По его словам, сейчас милиция - одна из самых коррумпированных структур в Украине, представители которой совершают незаконные действия и в рабочее, и в нерабочее время.

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«Именно такие действия правоохранительных органов и потому возник очередной феномен самой опасности правоохранительных органов. Поэтому есть необходимость говорить не только о наказании виновных, нужно предложить слом системы, которая к этому привела», - констатирует Юрий Луценко.

Для решения этой ситуации Луценко предлагает провести полную люстрацию правоохранительных органов.