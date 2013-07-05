Почти половина поляков ничего не знают о Волынской трагедии - опрос

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией CBOS исследования, которые опубликовала Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что более трети опрошенных сказали, что вообще ничего не знают о Волынской трагедии, в то время как 15% отметили, что что-то слышали, но не знают, кто был жертвой, а кто виновником тех событий.

Газета заметила, что значительная часть тех, кто декларирует свою осведомленность в этой теме, имеет поверхностные познания в этом вопросе.

"Ответы достаточно большой части поляков свидетельствуют, что они путают "волынскую резню" с другими трагическими событиями Второй мировой войны. Говоря о жертвах преступления, почти каждый десятый вспоминает офицеров польского войска и польской элиты, что указывает на то, что они путают события на Волыни с преступлением в Катыни", - пишет издание.

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Согласно данным опроса, 52% опрошенных поляков, которые знают о Волынской трагедии, считают виновниками тех событий украинцев, а 12% - немцев и россиян.

9% поляков знают, что на Волыни тоже погибали украинцы, а 2% считают лишь украинцев жертвами тех событий.

Большинство граждан Польши считают, что общая польско-украинская история является, скорее, причиной для конфликтов, чем для единения: так считают 54% опрошенных против 24%, которые имеют противоположное мнение.

"Больше всего людей, которые оптимистично смотрят в будущее, это те, кому еще не исполнилось 25 лет", - отмечает Gazeta Wyborcza.

Результаты исследования также засвидетельствовали, что большинство поляков (46%) считают польско-украинские отношения "не хорошими и не плохими" на фоне почти пятой части опрошенных, которые вообще не имеют никакой точки зрения по этому вопросу.

"Хорошими отношения с нашим восточным соседом считают молодые люди, жители крупных городов, с высшим образованием, которые довольны своим материальным положением. Это 21% опрошенных", - пишет газета.

Плохими отношения между Украиной и Польшей считают 15% поляков.

Как сообщал УНИАН, в этом году исполняется 70 лет Волынской трагедии, которая унесла жизни десятки тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Польские историки считают датой начала массовой расправы украинцев над поляками 11 июля, и называют те события "этнической чисткой", что вызывает отрицание части украинцев, в первую очередь, жителей западных областей.