Коморовский: Национализм уничтожил украинско-польские отношения

Об этом глава Польского государства Бронислав Коморовский заявил после поминального богослужения в память жертв Волынской трагедии в костеле св.Петра и Павла в Луцке.

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Также он отметил, чтобы «много жертв еще покоятся в безымянных могилах и ожидают христианского захоронения».

«Я желаю, чтобы память этого опыта заживилась, но заживилась не в силу того, что проходит время, а в силу того, что мы прибегаем к действиям, что мы думаем», - сказал Коморовский.

В завершение Президент Польши прибавил: «В общей молитве мы должны помянуть также и тех украинцев, которые в рамках коллективной ответственности за преступления, совершенные другими, стали жертвами военных преступников на этой территории противостояния».

Президент Польши, вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, представители областной власти и духовенства, а также польские харцеры поехали возлагать цветы в село Кисилин Локачинского района Волынской области, где в 1943 году в костеле были расстреляны поляки.