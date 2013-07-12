К Коморовскому в Луцк вместо Януковича поедет Грищенко
08:37, 12 июля 2013Политика
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Грищенко примет участие в мероприятиях 70-й годовщины Волынской трагедии в Луцке.
Грищенко поедет в Луцк почтить жертв
14 июля в г. Луцк состоятся мероприятия по почтению памяти 70-й годовщины Волынской трагедии, в которых примут участие вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко и Президент Республики Польша Бронислав Коморовский.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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