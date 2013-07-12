К Коморовскому в Луцк вместо Януковича поедет Грищенко

14 июля в г. Луцк состоятся мероприятия по почтению памяти 70-й годовщины Волынской трагедии, в которых примут участие вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко и Президент Республики Польша Бронислав Коморовский.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Аккредитацию представителей СМИ на освещение мероприятий осуществляют: пресс-служба Волынской облгосадминистрации по тел. (0332) 778150, (050) 377 09 07, и пресс-служба МИД Украины по тел. (044) 238 16 83, (044) 238 1529, 067 298 24 92.