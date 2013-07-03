Польский эксперт считает, что Коморовскому лучше ехать в Луцк без Януковича

Президенту Польши Брониславу Коморовскому лучше поехать в Луцк на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Волынской трагедии без Президента Украины Виктора Януковича, которому также больше подходит собственно такой вариант и который скорее всего был согласован во время сегодняшних бесед в польской Висле.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве выразил директор польско-украинского фонда PAUC Ян Пекло.

"Коморовский продемонстрирует, что ему хватит смелости на то, чтобы стать самому перед глазами украинцев из Волыни и избежит публичного присутствия в обществе Януковича, которое каждый раз все более негативно влияет на его имидж в Польше и в ЕС", - отметил собеседник.

Президент Украины в свою очередь избежит приезда в Западную Украину, где к нему очень критически относятся, а также не будет создавать конфликтной ситуации с партией "Свобода", которую, по мнению эксперта, он "в известной мере контролирует и не хочет дразнить".

"Это лучший вариант для Януковича и Коморовского, но они его доработали собственно в Висле", - сказал Пекло.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Коморовский сегодня после встречи с Януковичем подтвердил, что планирует посетить Луцк с визитом 14 июля, отметив, что Президент Украины не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Волынской трагедии по "объективным причинам".

Глава Польского государства объяснил свой визит в Украину желанием сохранить "добрый климат примирения", начало которому положило совместное заявление польских и украинских церквей относительно Волынской трагедии.

Ранее представители канцелярии Коморовского и польские медиа сообщали о намерении польского президента убедить Януковича все-таки приехать в Луцк, чтобы принять участие в Волынских мероприятиях.