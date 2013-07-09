Регионалы подали законопроект к годовщине Волынской трагедии

Текст проекта закона, зарегистрированного народными депутатами от Партии регионов Вадимом Колесниченко, Вячеславом Богуслаевым, Борисом Дейчем и Николаем Джигой, размещен на сайте ВР.

Как сказано в пояснительной записке, «11 июля 2013 года исполняется 70-я годовщина трагических событий «Волынской резни» (массовое уничтожение с признаками геноцида этнического польского и украинского гражданского населения (преимущественно женщин, детей и стариков) на территории Западной Украины в 1943–1945 гг. сторонниками Организации украинских националистов и ее вооруженного формирования – Украинской повстанческой армии)».

По мнению авторов законопроекта, память об этой трагедии остается весьма сильной и актуализированной в общеукраинской и межгосударственной украино-польской дискуссии, является серьезным препятствием в процессе междунационального примирения, интеграции Украины в европейское демократическое содружество.

Авторы отмечают, что малоизвестным в Польше и практически неизвестным в Украине остается массовый подвиг «праведников мира» – украинцев и поляков, которые спасали друг друга от смерти во время тех событий.

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Так, в честь украинцев, которые прятали поляков, Институт национальной памяти Польши издал уникальный сборник «Кресовая книга справедливых 1939–1945. Об украинцах, которые спасали поляков от истребления со стороны ОУН и УПА». Польские ученые за 10 лет исследований установили имена 896 украинцев, которые защищали поляков, - украинских праведников. При этом детально изучена архивная информация и свидетельства, установлены личности 384 украинцев – «украинских праведников мира», «замученных» и убитых за то, что они спасали поляков.

Законопроектом предлагается определить, что украинский праведник мира - это лицо непольского этнического происхождения, которое, несмотря на угрозу своей, своих родных и близких жизни, здоровью, социальному и экономическому положению, спасали людей польского происхождения во время Волынской трагедии.

При этом это звание не присуждается лицам, которые спасали свои родных и близких, а также может присуждаться посмертно. В случае смерти лица, которое имело право на присуждение этого звания, могут быть награждены его супруги или дети.

Проектом закона предлагается 11 июля провозгласить «Днем почтения памяти украинских праведников мира и памяти жертв «Волынской резни» и в этот день в Киеве, других городах и населенных пунктах Украины проводить торжественные и поминальные мероприятия».

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Также предлагается установить государственную награду «Украинский праведник мира», а в Киеве построить Национальную аллею украинских праведников мира. Аллеи праведников также планируется построить в Севастополе, Крыму, областных центрах, других населенных пунктах.

Кроме того, ко дню чествования украинских праведников мира предлагается присуждать государственные пожизненные стипендии, а также именные стипендии праведников.

Количество, размер, порядок присуждения государственных пожизненных стипендий и именных стипендий будут определяться Кабинетом министров Украины.

Лица польского происхождения, которые спасали украинцев от уничтожения польскими военными формированиями, в своем статусе законопроектом приравниваются к украинским праведникам мира. Кабинету министров в консультациях с правительством Польши авторы законопроекта предлагают разработать программу почтения памяти на государственном уровне этих лиц.