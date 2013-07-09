Кошулинский едет в Донецк - у него там рабочая программа
12:07, 09 июля 2013Политика
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Вице-спикер Кошулинский завтра будет находиться с рабочей поездкой в Донецкой области
Руслан Кошулинский едет с представительской мисией
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский завтра, 10 июля, будет находиться с рабочей поездкой в Донецкой области.
Об этом УНИАН сообщили в его пресс-службе.
В сообщении отмечается, что во время пребывания в Донецке Кошулинский ознакомится с работой ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» и посетит храм Святителя Игнатия Мариупольского, расположенный на территории завода.
Также вице-спикер посетит Центр славянской культуры и Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака.
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Кроме того, Кошулинский примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров.
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