Кошулинский едет в Донецк - у него там рабочая программа

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский завтра, 10 июля, будет находиться с рабочей поездкой в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в его пресс-службе.

В сообщении отмечается, что во время пребывания в Донецке Кошулинский ознакомится с работой ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» и посетит храм Святителя Игнатия Мариупольского, расположенный на территории завода.

Также вице-спикер посетит Центр славянской культуры и Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака.

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Кроме того, Кошулинский примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров.