У Фарион в Донецке был аншлаг

Сегодня в Донецке народный депутат Украины от партии «Свобода» Ирина Фарион презентовала свою книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация книги была назначена в актовом зале гостиницы «Ева» на 15.00, но незадолго до этого входы в отель заблокировали около 50 человек агрессивно настроенных представителей компартии. Молодые люди пришли в красных пилотках, в красных футболках с символикой КПУ, держали плакаты «Наша родина СССР». Здесь также находилось много милиции, в том числе сотрудников ГАИ.

Фарион пытались не пустить в актовый зал, выкрикивали ей в след «фашистка». По ее словам, ее толкали неизвестные, пытались вырвать дамскую сумку, но затем после вмешательства милиции она прошла к столу. Правоохранители вывели из зала всю агрессивную молодежь в красной одежде.

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Перед презентацией книги народный депутат сказала, что она очень рада видеть «дорогих родных донетчан».

«Я коренная львовянка, но приехала сказать вам, что не умею жить без Донецка», - подчеркнула Фарион. Она рассказала о том, что для нее Украина должна быть всегда единой страной и всем нужно переломить сопротивление и наладить человеческие взаимоотношения. Фарион очень много говорила о известных украинских поэтах — Владимире Сосюре и Василии Стусе - которые внесли большой вклад в украинскую и мировую литературу.

Перед тем, как презентовать свою книгу, она рассказала, что сегодня она была на донецкой шахте им. Засядько и благодаря народному депутату от Партии регионов Ефиму Звягильскому встречалась с горняками этого предприятия. Фарион отметила, что она шахтерам также презентовала свою книгу, и в целом эта встреча прошла в хорошей атмосфере, в атмосфере понимания.

После презентации книги в актовом зале гостиницы она ответила на некоторые вопросы, а затем стала давать автографы, подписывая свою книгу, долго лично общалась со своими однопартийцами и теми, кто разделяет в Донецке ее взгляды, и даже сфотографировалась на память, пообещав, что скоро вернется в этот город.

По свидетельству корреспондента УНИАН, зал отеля во время презентации был полностью заполнен, люди сидели и стояли.

Как сообщал УНИАН, 19 июня возле Национального университета «Киево-Могилянская академия» во время презентации книги Ирины Фарион «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» произошла драка между группой студентов и представителями ВО “Свобода”.

По данным милиции, около 20 студентов организовали акцию против презентации книги Фарион. В свою очередь сторонники “Свободы” выступили в ее поддержку.

В результате 8 наиболее активных людей с обеих сторон были доставлены в Подольское райуправление киевской милиции для дачи объяснений и составления в отношении них административных протоколов за совершенное правонарушение”.