Харьковская ”ширка” - удачный пример консолидации БЮТ, НУ-НС и ПР

Создание в Верховной Раде депутатского объединения «За Харьков!» является удачным примером консолидации представителей разных политических сил. Об этом заявил журналистам заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя создание в парламенте Украины объединения «За Харьков!», в которое вошли представители блоков БЮТ, НУ-НС и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению эксперта, «то, что в депутатское объединение вошли как БЮТовцы с нашеукраинцами, так и представители Партии регионов, свидетельствует о том, что Александр ФЕЛЬДМАН является наиболее неконфликтным и авторитетным харьковским политиком».

С другой стороны, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, «создание подобного объединения является ярким примером «сшивания» страны. Пока в верхах активно обсуждается эта тема, на местном уровне уже делается что-то конкретное».

А.ГОЛОБУЦКИЙ также отметил, что причиной создания подобного депутатского объединения стало недостаточное внимание законодателей к специфическим проблемам регионов.

«Главным толчком к созданию такого объединения стало недостаточное внимание законодателей к проблеме регионов, - сказал эксперт. – В данном контексте опять становится актуальной тема создания в Украине двухпалатного парламента. Если это будет сделано – страна будет сразу «сшита».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Верховной Раде Украины по инициативе народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ) было создано депутатское объединение «За Харьков!».

В объединение вошли 9 парламентариев: А.ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Василий ГРИЦАК (Партия регионов), Виктор КОРЖ (Партия регионов), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Алексей ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ), Виталий ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ) и Петр ЮЩЕНКО («Наша Украина – Народная самооборона»).

Представлять объединение «За Харьков!» уполномочен А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, предпосылкой для создания объединения депутатов по региональному признаку стало отсутствие механизмов защиты интересов харьковского городского и регионального сообщества, а также их цивилизованного лоббирования на государственном уровне.