Экс-мэру Черкасс инкриминируют несколько преступлений

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области, следственным управлением прокуратуры Черкасской области вручено письменное подозрение бывшему городскому голове города Черкассы, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 УКУ (грубое нарушение законодательства о труде; злоупотребление служебным положением; невыполнение судебного решения). Установлено, что в результате незаконных действий должностного лица и невыполнения им решений судов, городскому бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 600 тыс. грн. На данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время уголовное производство будет направлено в суд.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции экс-мэр Черкасс Сергей Одарич сообщил журналистам, что его сегодня вызывали в прокуратуру Черкасской области для вручения подозрения в совершении преступления. По его словам, это подозрение касается дела о невыполнении судебного решения относительно восстановления на должностях уволенных работников исполкома Черкасского горсовета. Одарич также заявил, что считает это политическим преследованиям.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Одарича. На заседании 40 депутатов из 42 присутствующих проголосовали за прекращение полномочий мэра. Решение об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов. После этого начались дискуссии относительно легитимности такого решения.

В частности, Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления ВР 23 мая создал рабочую группу комитета по изучению ситуации, связанной с досрочным прекращением полномочий Черкасского городского головы.