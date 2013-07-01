Донецкий губернатор: Госказначейство задолжало сотни миллионов гривен

Как сообщают Новости Донбасса, об этом сегодня на пресс-конференции заявил донецкий губернатор Андрей Шишацкий.

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«Есть задержки по перечислениям казначейством местным бюджетам по незащищенным статьям. Сегодня нет задолженности по защищенным статьям, то есть по заработной плате, коммунальным платежам, лекарствам на 1 июля, а по незащищенным, к сожалению, таковая имеется», - сказал он.

Шишацкий отметил, что общая сумма задолженность постоянно колеблется. «Платежки некоторые лежат неделю, две недели, месяц», - заявил губернатор.