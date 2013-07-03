Рыбак ответил на ультиматум оппозиции - закрыл заседание

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о закрытии вечернего заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер сделал такое объявление после перерыва, о котором до этого попросили “УДАР” и “Батькивщина”.

Во время объявления депутаты от “Свободы” скандировали: “Работать!”

Председатель ВР сообщил, что работа парламента продолжится завтра в 10.00.

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Обращаясь к фракции “Свобода”, он отметил, что для того чтобы работать, нужно голосовать. “Ни за один закон не голосуем”, - отметил Рыбак.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил в заседании парламента перерыв до 17.05 по требованию фракций “Батькивщина” и «УДАР».

Перед этим ни одно из решений парламента не было поддержано, поскольку оппозиционеры заявили, что не будут голосовать за вопрос повестки дня ВР, пока не будет решен вопрос относительно Александра Домбровского и Павла Балоги, у которых сегодня были изъяты карточки для голосования.