Совет министров ЕС ратифицировал соглашение об упрощении визового режима с Украиной

Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС официально ратифицировал соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь Постоянного представительства Португалии при ЕС Мануєль КАРВАЛЬО (Manuel CARVALHO), соответствующее решение было принято сегодня.

В решениях отмечается, что Еврокомиссия и страны - члены ЕС будут принимать участие в Совместном комитете экспертов по визовым вопросам и Совместном комитете по вопросам реадмиссии. В решениях также отмечается, что позиция Еврокомиссии относительно одобрения правил процедуры деятельности этих комитетов будет определяться после консультаций со специальным комитетом, указанным Советом ЕС.

Даты вступления в действие соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии 18 июня этого года.

Соглашение об облегчении визового режима предусматривает, в частности, облегчение на взаимной основе выдачи виз для лиц, которые собираются на пребывание в стране сроком до 90 суток, на 180 суток.

Оно предусматривает фиксированную цену визового сбора в 35 евро. Кроме того, соглашение предусматривает предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан. В частности, речь идет о близких родственниках, членах официальных делегаций, членах правительства, парламента, ряда органов местной власти, Конституционного и Верховного судов, учениках, студентах, аспирантах, а также учителях, которые их сопровождают, инвалидах вместе с сопровождающими их лицами, лицах, которые путешествуют с гуманитарной целью, в том числе тех, кто выезжает на лечение и сопровождающих их лиц.

Кроме того, бесплатные визы будут получать те, кто посещают больных родственников, участники международных спортивных соревнований и сопровождающие их лица, участники научных, культурных и художественных программ, участники программ обмена между городами-побратимами, журналисты, пенсионеры, водители, которые выполняют международные перевозки, члены экипажей, в том числе экипажей поездов.

В соглашении предусматривается возможность выдачи многократных и долгосрочных – до 5 лет - виз.

По новому соглашению консул, в случае отказа в оформлении визы, должен объяснить гражданину причины этого.

Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие критерии, когда и как возвращать лиц, которые незаконно проживают на территории стран - членов ЕС и Украины. Эти обязательства касаются как граждан Украины и стран - членов ЕС, так и лиц без гражданства. Положения соглашения о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства вступают в силу через 2 года переходного периода. Специальная ускоренная процедура возвращения лиц предусмотрена для граждан, задержанных в пограничных областях. Соглашение не будет действовать на территории Дании.

Обоими соглашениями предусмотрено создание специальных комитетов, которые будут следить за имплементацией их положений странами-участницами.