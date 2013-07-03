Янукович принимает участие в заседании «Вышеградской четверки»

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, заседание проходит в резиденции Президента Республики Польша Бронислава Коморовского в г. Висла (Республика Польша).

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Саммит глав государств «Вышеградской четверки» (Вышеградской группы) - Польши, Словакии, Венгрии и Чехии – в польском городе Висла проходит 2-3 июля 2013 года в рамках завершения польского председательства в этом объединении. Четвертое председательство Республики Польша в Вышеградской группе прошло под лозунгом «Интеграция и единство» и продолжалось с 1 июля 2012 года до 30 июня 2013 года.

Мероприятие в Висле должно стать логическим продолжениям предыдущих встреч в формате «В-4+» – встреч глав правительств стран «Вышеградской четверки» с Президентом Франции Франсуа Олландом и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (6 марта 2013 года), а также с премьер-министром Японии Синдзо Абе (16 июня 2013 года). Особенностью этой встречи является приглашение принять в ней участие Президента Украины.

Ключевая тема встречи в Висле – «Объединение Центральной Европы в сфере инфраструктуры и человеческого измерения». Ожидается, что во время саммита Президент Польши даст оценку результатов председательства Польши в «Вышеградской четверке». В свою очередь, Президент Венгрии Янош Адер должен объявить приоритеты следующего председательства своей страны в этом региональном объединении.