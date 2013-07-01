Янукович отказался от обеда с четырьмя президентами

Президент Украины Виктор Янукович посетит Польшу с однодневным рабочим визитом для участия в саммите глав государств Вышеградской четверки в среду, 3 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Польши Бронислава Коморовского.

"Планируется участие господина Президента Виктора Януковича в пленарном заседании на второй день саммита и в пресс-конференции", - сказала собеседник агентства.

Согласно программе саммита, которой располагает УНИАН, пресс-конференция запланирована на 13.00 по киевскому времени. Она должна начаться после около 1,5-часовой пленарной сессии с участием Януковича.

В пресс-службе заметили, что с журналистами, кроме Януковича, будут общаться главы государств Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

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Собеседник агентства добавила, что Коморовский приглашал Януковича принять участие также в дополнительных мероприятиях, которые должны состояться после пленарных сессий, но Президент Украины не подтвердил свое участие.

Согласно программе, главы государств Вышеградской группы планируют 3 июля также посетить Мариацкий собор и Национальный музей в Кракове, соляную шахту в Величках и принять участие в торжественном обеде.

Представитель пресс-службы добавила, что с самого начала планировалось участие Януковича в саммите Вышеградской четверки в один из двух дней его проведения. Первое пленарное заседание состоится вечером 2 июля.

Как сообщал УНИАН, по данным канцелярии польского Президента, главы государств Вышеградской группы в ходе саммита планируют обсудить с Януковичем, среди прочего, вопросы европейской интеграции Украины.