Ефремов говорит, что ПР не против инициативы Тимошенко

Партия регионов не против инициативы экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о проведении Национального круглого стола «Понимание ради европейского будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, отвечая на вопрос журналистов относительно инициативы Тимошенко.

По его словам, существует большое количество евроинтеграционных законопроектов, которые необходимо подготовить для процесса евроинтеграции Украины.

Как заверил Ефремов, Партия регионов не против круглого стола, и готова принимать в нем участие, если он действительно будет способствовать решению проблем.

По теме: Тимошенко призывает нардепов не идти в отпуск

Как сообщал УНИАН, Тимошенко в конце июня в статье под названием «67 рабочих дней?», размещенной на сайте «Украинской правды», предложила создать Национальный круглый стол для выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Она предлагает назвать эту структуру «Национальный круглый стол «Понимание ради европейского будущего».

Полноправными участниками круглого стола должны стать: лично Президент Украины, определенные им должностные лица его администрации и правительства, председатель Верховной Рады и лидеры фракций, руководители профильных комитетов ВР, которые принимают участие в евроинтеграционных процессах, представители Венецианской комиссии, представители делегации Евросоюза, лидеры политических групп Европарламента и послы ЕС в Украине.

По убеждению Тимошенко, целесообразно пригласить к работе экс-министров иностранных дел всех украинских правительств.