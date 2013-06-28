ПАСЕ исключила из резолюции упоминание об Украине

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону из Страсбурга председатель украинской делегации в ПАСЕ Иван Попеску, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Ассамблеи в Страсбурге.

“В начале недели соответствующая поправка была поддержана политическим комитетом, вчера - юридическим комитетом, а сегодня - большинством депутатов”, - сказал Попеску. “Мы очень хорошо поработали”, - отметил Попеску.

По словам депутата, могут появиться заявления о том, что ПАСЕ приняла также доклад, в котором есть много упоминаний об Украине, однако в действительности речь идет только о резолюции.

Как уточнил председатель украинской делегации в ПАСЕ, есть также пояснительная записка, однако она не принимается Ассамблеей, а является частным мнением докладчика.

В свою очередь, заместитель председателя делегации Сергей Соболев заявил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре о том, что нынешняя резолюция является победой демократии. “Это самая большая победа демократии за все последние годы”, - сказал он. По словам Соболева, в докладе есть 38 упоминаний об Украине.

Отвечая на вопрос, не разочарован ли он тем фактом, что из резолюции было изъято упоминание об Украине, Соболев отметил, что такой была договоренность всех политических групп.

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Докладчик ПАСЕ Питер Омцигт заявил корреспонденту УНИАН о том, что он очень доволен сегодняшним результатом. Докладчик напомнил, что Европейский суд по правам человека в двух своих решениях – в отношении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко - признал, что бывшие члены правительства были предварительно заключены по причинам, которые не были юридически обоснованы.

По словам докладчика, представители Украины даже не критиковали его доклад. “И я даже назвал Тимошенко политическим узником. Они не были против того, чтобы она была так названа”, - сказал Омцигт.