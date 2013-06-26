У могилы Коновальца заканчивается срок аренды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, такое решение депутаты приняли на сессии, учитывая то, что заканчивается срок аренды места захоронения Евгения Коновальця на кладбище Кросвейк в городе Роттердам в Нидерландах.

„Организационный комитет должен наработать механизмы перезахоронения Евгения Коновальца в Киеве. Возможно, до решения всех вопросов по перезахоронению, также оргкомитет будет нарабатывать механизм сбора средств от людей для продления срока аренды на кладбище до того момента, пока не будут решены все вопросы перезахоронения Евгения Коновальца в Украине”, - сообщили в пресс-службе.

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Также депутаты поручили постоянным комиссиям Львовского областного совета по вопросам евроинтеграции, трансграничного сотрудничества и связей с украинцами за рубежом, комиссии по вопросам культуры, историко-культурного наследия, духовного возрождения и средств массовой информации сформировать состав организационного комитета по вопросам увековечения памяти Евгения Коновальца и перенесения его праха в Украину.

Справка УНИАН. Евгений Коновалец - полковник Армии УНР, командант УВО, глава Провода украинских националистов. С декабря 1922 года жил в эмиграции в Чехословакии, Германии, Швейцарии и Италии. Убит 23 мая в 1938 г. в Роттердаме (Нидерланды) в результате взрыва, устроенного агентом НКВД СССР. Похоронен на кладбище Кросвейк в городе Роттердам Королевства Нидерланды.