Во Львове подозревают, что власть и милиция "крышуют" войну против памятников УПА

Правоохранители подозревают в разрушении памятников проводникам УПА во Львовской области преступную группу, которая действует на территории нескольких областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Львовского областного совета сообщил первый заместитель начальника ГУ МВД Украины во Львовской области, начальник следственного управления Василий Кундик, информируя депутатов о ходе расследования разрушения памятников Степану Бандере, Роману Шухевичу и Евгению Коновальцу.

Он отметил, что к совершению этих преступлений может быть причастна организованная группа, которая также действует в других областях Украины.

„Пока злоумышленники не задержаны, опрос свидетелей не слишком помог в раскрытии преступлений”, - отметил В.Кундик.

В свою очередь депутаты Львовского областного совета раскритиковали деятельность милиции по расследованию случаев вандализма во Львовской области. По мнению некоторых депутатов, милиция не заинтересована в раскрытии этих преступлений, а также „ничего не делает для их предупреждения”.

Как отметил во время пленарного заседания Львовского областного совета член фракции НРУ Святослав Шеремета „сегодня нам объявили войну. Войну объявила "пятая колонна" в Украине и соседнее государство. Объявили войну информационную, а теперь еще борются с памятниками. И все это поддерживает нынешняя власть. Я убежден, что организованная группа вандалов, которая в наших западных областях уничтожает памятники Бандере и Шухевичу, "крышуется" правоохранительными органами Украины и России. Памятники уничтожают бывшие правоохранители или спецназовцы или даже нынешние. Они могут работать на российскую ФСБ".

Он также отметил, что „нужно скоординировать работу Львовского, Ивано-Франковского и Ривненского областных советов, на территории которых преступники уничтожают памятники нашим героям. Нам в областном совете нужно взять этот вопрос на серьезный контроль и, возможно, даже создать временную следственную комиссию, чтобы правоохранители раз в неделю докладывали нам о проделанной поисковой работе”.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе Львовской области были повреждены мемориальная доска и памятник проводнику ОУН Степану Бандере, а в ночь на 7 марта – барельеф Роману Шухевичу в Белогорще в предместье Львова.

В ночь на 7 апреля в селе Великоселки Камянка-Бугского района вандалы разрушили памятник С.Бандере, в селе Гордыня Самборского района был разрушен памятник Евгению Коновальцю и С.Бандере, также в городе Моршин неизвестные разбили «Стелу Героев» с барельефами героев УПА Романа Шухевича, Е.Коновальца и С.Бандеры.

В ГУ МВД Украины во Львовской области сообщают, что на места происшествий выезжали правоохранители, расследуются все обстоятельства разрушения памятников.