Глава МИД Германии на полдня прилетит в Киев

Как сообщает Deutsche Welle, визит состоится по инициативе немецкой стороны.

Глава немецкого МИД проведет в Киеве полдня - остановка состоится по дороге в литовский Каунас. Как объяснили в Министерстве иностранных дел Германии, Вестервелле информирует литовское руководство о содержании переговоров в Киеве. Литва с 1 июля будет председательствовать в ЕС.

Приоритеты Литвы, в частности углубление отношений с восточными соседями ЕС и европейская энергетическая политика, являются также важными вопросами для Германии, отметили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. В Вильнюсе предоставляют особое значение «Восточному партнерству» ЕС, в частности судьбе Соглашения об ассоциации с Украиной, которое планируется подписать в литовской столице в конце ноября, если будут выполнены все требования.

21 июня Вестервелле встретится с Президентом Украины Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым и главой МИД Леонидом Кожарой. Кроме того, в повестке дня руководителя внешнеполитического ведомства Германии также встречи с дочерью экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгенией Тимошенко и лидерами оппозиционных партий - «УДАР» Виталием Кличко и председателем политсовета «Батькивщины» Арсением Яценюком.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что на встречах речь пойдет о том, насколько Украина выполняет требования ЕС, выдвинутые к подписанию Соглашения об ассоциации, а также "об окончательном решении проблемы выборочного правосудия". Как дали понять собеседники в Берлине, дальнейшей судьбе Юлии Тимошенко здесь уделяют центральное значение.

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"Германия поддерживает европейский путь Украины. Мы хотим наладить более тесные связи между Украиной и ЕС и надеемся на подписание Соглашения об ассоциации осенью. Но этот путь ассоциации с ЕС может состояться лишь на основе общих европейских ценностей", - отмечено в официальном сообщении Министерства иностранных дел ФРГ о визите Вестервелле.

"Германия признает прогресс, которого Украина уже достигла на этом пути. Однако дальнейшие реформы, особенно в области правосудия, очень необходимы в следующие месяцы. Германия готова поддержать Украину на этом пути", - говорится в сообщении.